Empurrar Costa para a Europa

É tudo tão evidente. À falta de o vencer nas urnas, a melhor solução seria mandar António Costa para a Europa. Costa responde às perguntas negando tal intenção, pelo menos enquanto for primeiro-ministro, mas não vale a pena. A vantagem da especulação é abrir caminho para uma segunda especulação, igualmente de vento em popa na direita radical e seus órgãos de informação – a “luta” pela sucessão no interior do PS.



O sentido das especulações

A possibilidade de Costa “ir para a Europa” existe e, certamente, haverá uma “luta sucessória” no interior do PS, mas nem no tempo, nem com as personagens que hoje alimentam a especulação. A relevância de cada uma destas hipóteses não vem de não serem possíveis, são até muito prováveis, o que não existem é hoje e a sua sistemática “presentificação” não é jornalismo, é wishfull thinking político. É mais uma variante, neste caso útil, do “jornalismo de cenários” de que Marcelo foi o principal criador e muitos jornalistas discípulos fiéis, mas menos imaginativos. Tem dois pequenos problemas: não é jornalismo, e raras vezes os cenários se vêm a verificar, antes com Marcelo, hoje com os seus politizados discípulos.



Prolixidade

Parece que alguns juristas, procuradores e advogados se queixam da retórica jurídica e da extensão desnecessária e burocrática dos processos, como factor de “atraso na justiça”. Não posso deixar de estar com essa reivindicação, mesmo sabendo que alguns deles têm peças processuais com as mesmas características daquilo que criticam.



A vandalização do Padrão dos Descobrimentos

O Padrão dos Descobrimentos não é um monumento qualquer, tanto assim que o selo com o Papa que o incluía provocou controvérsia e foi retirado. É, de facto, um monumento como muitos outros que glorifica a “gesta dos Descobrimentos” de uma forma não histórica, mas associada ao colonialismo e à legitimação pelos “Descobrimentos” da ideologia do Estado Novo. Dito isto, longe de mim querer apagar esses restos da nossa história, nem andar agora atrás de monumentos, placas, brasões, estátuas, como acontece noutros países. Querendo que eles permaneçam, isso não significa que os interprete benevolamente.