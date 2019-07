ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

O título diz tudo, não vale a pena voltar ao mesmo. Mas, já que querem soluções, leiam sobre Portugal. Vários portugueses escreveram sobre o seu país de forma magnífica, compreendendo-o, criticando-o, muitas vezes com dureza, ou sendo apenas portugueses portugueses, desculpem o excesso de caracterização.Claro que Os Lusíadas tem quase tudo e, embora parecendo ridículo dizer às pessoas que leiam o livro ou, pelo menos parte, é porque o sistema escolar dá cabo dele, como aliás de alguns dos livros que aqui vou referir. É verdade que se não fosse a escola, nem sequer uma vaga ideia do que são Os Lusíadas muitos portugueses teriam, mas a realidade é esta mesma, má. Muito patrioteirismo de boca e muita ignorância. Os Lusíadas não são um jogo de gomas, nem se substituem pela habilidade a fazer umas brincadeiras no You Tube, ou dizer umas graças no Twitter. Mas, sem o "Velho do Restelo" ou o "Veloso amigo", mais do que o Gama, Portugal seria mais pobre.