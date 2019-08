Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos de portugalidades... Se gostam de Portugal, leiam (e vejam) sobre ele (2) 04-08-2019 Temos Aquilino, que é denso, mas expressivo; temos Eça, Júlio Dinis, temos a comédia dos anos 30 e 40. Há muito Portugal para descobrir. O que é preciso é organizar a vida sem ser pela Time Out

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos e portugalidades... se gostam de Portugal leiam sobre ele 28-07-2019 O Norte é um País e o Sul é outro. No Norte vai-se à igreja, defende-se o fragmento de terra à sacholada, o mesmo com a água, e a paisagem humana, vegetal e animal é diferente do Sul

Há uma estratégia da direita radical portuguesa 21-07-2019 O caso do Observador é exemplar. É um projecto político sem ambiguidades, financiado por empresas e empresários ligados politicamente à direita, sem ter por isso qualquer racionalidade económica

Da direita vem o populismo, da esquerda vem a censura 14-07-2019 A liberdade de expressão ganha o seu máximo significado, não quando leio algo com que concorde ou me agrade, mas quando a opinião do outro me enoja, desagrada ou ofende. Hoje é cada vez mais difícil perceber esta regra básica da liberdade

As perguntas que devíamos estar sempre a fazer... 07-07-2019 Se há grande hipocrisia no que é suposto existir de regulação na Rede é a fantochada de considerar que os "eu aceito" que pululam em qualquer lado, e que as pessoas clicam quase automaticamente, não resolvem qualquer problema de privacidade e abuso, e são uma forma de consentimento

O papel perverso em política dos pedidos de desculpa 30-06-2019 O racismo contra os ciganos é um facto, e a sua condição social inaceitável. Mas se vamos colocar as coisas no domínio da culpa e da desculpa, então temos que falar do conjunto de atitudes da própria comunidade cigana que agrava esse racismo

As cerimónias do 10 de Junho e o tandem Marcelo//Tavares 23-06-2019 As cerimónias do 10 de Junho representaram uma muito significativa racionalização da impotência anti-Costa, ou anti-PS, ou anti-"geringonça", como lhe queiram chamar.

A cultura do abuso do fisco 16-06-2019 Os casos recentes significam que numa área do Estado se usam os métodos policiais típicos de uma ditadura, sem que haja grande comoção pública e com desculpas esfarrapadas dos responsáveis e governantes

Está tudo doido 09-06-2019 Todas as pessoas com um mínimo de educação cívica detestam o hábito de deitar beatas à rua. eu nunca fumei, por isso não contribuo para essa má educação. Nada tenho contra acções de sensibilização que mostrem que esse acto é pouco cívico

Eu gosto quando ele vem à tona 04-06-2019 O PSD perdeu muita da sua identidade durante o governo da troika e o que conquistou de novo nesses anos, não eram sociais-democratas, eram muito à direita. Com a direcção de Rio, cindiram para a Aliança, o CDS de Cristas e a Iniciativa Liberal, que pescaram todos nas águas do PSD

Agora são os gatos, depois somos nós 26-05-2019 E o nosso direito à liberdade, à privacidade, a não sermos vigiados mais do que já somos? O problema é que ninguém quer saber disto para nada, o comodismo e a inconsciência campeiam e não vai haver reação. E, quanto aos gatos, funciona como uma forma nova de imposto

Europeias: cada vez menos gente com os candidatos na rua 19-05-2019 Pode até haver mecenas e militância que justifiquem os custos, pode até estar tudo bem, mas mesmo assim gostaria de saber quem os paga, porque alguém os paga. O caso do Chega/Basta! é aquele que seria mais interessante de se saber de onde vem o dinheiro

Nove anos, quatro meses e dois dias 09-05-2019 Um dia alguém perguntará ao rei que vai nu porque é que ele não tem roupa, e perceber-se-á que deixámos de lado muitas alternativas que não passam pelo défice zero, pela subjugação às “regras europeias”, pela hegemonia da banca e da finança, pela mediocratização do nosso futuro. Um dia

O lixo-comentariado 05-05-2019 O número de vezes que alguém clica num site valoriza-o para vender publicidade, e há voyeurs que se deliciam com este tipo de caixas de comentários cheias de lixo. Há sempre quem goste, e vá lá clicar e mexer no lixo

As greves solitárias 28-04-2019 A última coisa com que se pode contar é com uma comunicação social, pelo menos, isenta. Por isso, os trabalhadores em greve que esqueçam – vão estar sozinhos face a uma opinião pública que não vai querer saber das razões da greve, mas apenas dos efeitos da greve