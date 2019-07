ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Há uma estratégia da direita radical portuguesa e, nem no centro, nem na esquerda, há alguma coisa de parecido. Volto mais uma vez a prevenir que não me sinto confortável com a dicotomia direita-esquerda que é pouco útil para o pensamento e a análise, mas que uso por comodidade. Evitam-me longas explicações.Por que razão a adjetivo de radical? É porque a direita moderada e centrista desapareceu do mapa político nos anos da troika e porque, se coligirmos as suas propostas, sem os considerandos e os "mas" de circunstância, o que sobra em matérias constitucionais, políticas, de regime, do papel do Estado, e da economia empresarial, regulação, quanto aos partidos, sindicatos, legislação laboral, direitos e costumes, mesmo emigração, é uma lista muito parecida com a da alt-right trumpista. Esta agenda é muito explícita nos comentadores e na opinião.