…e dura o ano todo. Isto significa que já não se nota nenhuma diferença entre a habitual patetice do Verão e a do resto do ano. Devia agora fazer-se, no Verão, uma hard silly season ou uma real silly season (como Trump no Twitter é "real Donald Trump"), ou uma gourmet silly season e por aí adiante, num mundo comunicacional, televisões por exemplo, sem capacidade para inovar nem um átomo e todas iguais, só se distinguindo nos meios.Lendo a imprensa fico sem saber: as golas incendeiam-se ou não? Já vi queimá-las com maçarico (o que, presumo, pega fogo a quase tudo) e um relatório universitário que diz que não. Já vi todas as confusões entre ser combustível e ser inflamável, por aí adiante. Por acaso, mesmo passada a silly season, gostava realmente de saber. Mas, como tudo se esquece em meia dúzia de dias, porque não tem "novidade", duvido que o consiga.