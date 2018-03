Baixaria do futebol

Ilustração Susana Villar

Parece que foi revogada pelo Tribunal a sanção aplicada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude a um homem, a quem chamam com elegância "Macaco", que o impedia de ir ver jogos de futebol por "alegadamente" (uma das palavras mais comuns da actual vida portuguesa) ter cantado ou mandado cantar um refrão em que se desejava à equipa adversária que morresse toda num desastre de avião. Coisa amável, como se vê.Eu, por mim, sou muito liberal em delitos de opinião. O Macaco, ou os seus próximos e apaniguados, queriam matar uma equipa inteira e exprimiram livremente a sua opinião. Parece que uma instituição "encarnada", ou seja benfiquista, o Instituto Português do Desporto e Juventude, entendeu perseguir a sua liberdade que em Portugal nenhuma emenda da Constituição deliberadamente protege. E o Macaco não aceitou, e bem, e ganhou em tribunal.Mas o que é que esperavam? Todos os dias o mundo do futebol exibe uma baixaria inominável, dos presidentes dos clubes às claques. Ao menos deixem-nos mostrar o que são e o que desejam, para ilustração das massas… que vão ao futebol.O acesso ao poder da dupla Trump e Putin é o maior risco mundial dos nossos dias. Sendo muito diferentes, por todas as razões que diferenciam os EUA da Rússia, e que não são poucas, colocam ambos os países, os seus vizinhos, o mundo, numa situação de grande perigo. Putin é mais previsível, racional, prudente e oportunista, Trump é um egomaníaco desequilibrado, com um carácter sinistro, vingativo e imprevisível, cuja única motivação parece ser o seu narcisismo patológico. Pode ser, aliás, que Putin o tenha no bolso, como muita gente da comunidade de segurança e informações está convencida, e talvez isso tenha um lado bom porque introduz um factor de racionalidade na sua imprevisibilidade. Só que a racionalidade que introduz é a de Putin e dos seus interesses.Os estragos que Trump está a fazer no sistema político, no Partido Republicano e no Partido Democrático, na tensão antidemocrática que introduziu na administração, no papel combinado de um demagogo moderno com uma televisão como a Fox News, e nas formas de resistência que se mobilizam hoje nos EUA, ficarão na história americana e não apenas como um caso de estudo. Trump introduziu um ponto sem retorno e o seu carisma – sim, a palavra não tem necessariamente um significado positivo – é um profundo factor de mudança.Putin é a mesma coisa. Ele é o primeiro dirigente da Rússia pós-comunista que também tem carisma e que muda o contexto em que actua, criando um antes e um depois e é, por isso, um ponto sem retorno. Fá -lo indo a tradições profundas da autocracia russa e voltando, como os bolcheviques fizeram com o czarismo, à geopolítica tradicional da Rússia. Para além disso, Putin tem sido capaz de explorar até ao limite todas as oportunidades que lhe têm sido dadas pela política errática dos EUA e da União Europeia. A Síria é um dos melhores exemplos dessa capacidade de preencher vazios. Hoje quando se assiste à rendição prática de um enclave rebelde, cujas milícias que combatiam Assad foram apoiadas, armadas e empurradas para a guerra civil pelos EUA, pela França e pelo Reino Unido, são oficiais russos que aparecem a organizar o êxodo de refugiados. São eles que lá estão, são eles que vão continuar a estar lá.Verdadeiramente entalados estão os europeus. Mais uma vez.Uma parte importante dos nossos noticiários quando não falam de futebol, nem de doenças, falam de comida. Há uma moda, empurrada pela publicidade, e pelo papel do turismo nas cidades, com os restaurante e com a comida. Parece que há suficientes homens que desejam ser cozinheiros, ou melhor chefs, porque as mulheres que tiveram quase sempre de cozinhar por obrigação não são muito atraídas pela moda. E ei -los com a pose de metrossexual vestidos de avental preto a colocar delicadamente pequenas folhas de um arbusto qualquer sobre uma pasta indefinida, de uma coisa qualquer que habitualmente se comia bem fresca e com pouco cozinhado e que agora tem de se pousar no seu suco. Irá passar a moda dos chefs de trazer por casa, como já passou em grande parte a moda dos gins e vai acabar por ser apenas um novo riquismo provinciano, como aquele que infesta as carnes de frutos exóticos e torna as sobremesas todas vermelhas. Podia dar-lhes para pior.