A indiferença frente às prisões políticas em Espanha

Só faltava que Espanha se somasse a Angola nas causas de que não se pode falar, porque prejudica os "interesses portugueses", como nos dizem ser a razão dos silêncios incomodados com que temos assistido a contínuas violações dos direitos humanos em pseudodemocracias como é Angola e a Espanha vai a caminho.

Não me estranha, como péssimo sinal de indiferença cívica, o pouco ou quase nada que os portugueses têm feito em solidariedade com as prisões políticas na Catalunha. Com excepção de um pequeno grupo de personalidades da esquerda, há um silêncio avassalador em todas as áreas da vida política, com relevo para o PS e o PSD. Fazem mal porque é responsabilidade de todos nós que aqui ao lado se façam perseguições políticas a eleitos numas eleições convocadas pelo próprio Estado espanhol, sendo que se apresentaram às urnas nessas eleições com um programa claramente independentista. O que é que se espera que defendam?



Há dois factores graves no que se passa. O primeiro, é que se pode e deve solidariedade com presos políticos na democrática Europa, sem necessariamente concordar com a sua causa. O segundo, é que uma coisa são posições governamentais, presas por acordos e compromissos e pela realpolitik europeia antidemocrática dos últimos anos, outra as posições de partidos políticos que deveriam ter autonomia para intervirem civicamente na sociedade sem a coacção das obrigações que, muitas vezes erradamente, tolhem governos e estados.



Temos relações diplomáticas com a Rússia e isso significa que não nos podemos manifestar contra o carácter fictício do seu processo eleitoral e a perseguição aos opositores de Putin? Só faltava. E não podemos fazer o mesmo com Espanha? Só faltava.



A política de repressão seguida pelo Estado espanhol na Catalunha exige o nosso protesto. Ponto. Sob pena de começarmos a olhar com medo para um vizinho país amigo em que o "espanholismo" como sempre na história dos últimos séculos é uma das faces mais agressivas. Contra a Catalunha e historicamente contra Portugal.



Um país banhado em armas



Podia ser o Afeganistão, onde ter armas é tão natural como ter uma marmita para fazer comida. Mas são os EUA, onde há muito tempo uma interpretação da Segunda Emenda, a-histórica e excessiva, permite comprar armas com tanta facilidade como um sabonete. E não são armas quaisquer, são armas de guerra, tão operacionais no tecido urbano como as verdadeiras armas que os soldados usam num teatro de guerra. Não são iguais, mas são tão pouco diferentes que a diferença não se faz sentir.



Crianças, adolescentes, homens e mulheres passeiam-se com armas escondidas e às abertas, sem qualquer controlo eficaz. Se eu chegar aos EUA amanhã, no dia seguinte posso andar com uma arma muito semelhante a uma metralhadora, comprada quase na legalidade, e se esperar uns dias e cumprir alguns requisitos mínimos que ninguém verifica, posso ter legalmente uma arma desse tipo. No Iémen e no Afeganistão, a mesma coisa, basta ir a um mercado e a um loja e saio de Kalashnikov, barata e com munições. No resto do mundo, nada disto acontece.



As estatísticas do crime comparadas não oferecem qualquer dúvida de que existe uma correlação directa entre a facilidade com que se compram e se usam armas de fogo e o seu uso criminoso, ou mesmo o seu uso negligente e acidental. Admito que na cultura política americana o direito de usar armas é identitário e remete para a história da revolução americana. Mas uma coisa é o direito de comprar e ter uma pistola, ou, se se for caçador uma espingarda, e outra é que não se tenha que ter licença, se não possam comprar armas de determinado tipo, que haja controlo sobre quem as compra e uma infinita série de medidas que tornem a Segunda Emenda compatível com a detenção moderada de armas de defesa. Mas no intervalo entre uma coisa e outra há o poderoso lóbi das armas que detém no seu bolso congressistas, senadores, políticos de todo o género e procede com uma agressividade inaceitável contra os que propõem qualquer medida, diminuta que seja, para limitar o abuso das armas.



Mas os rapazes e raparigas do secundário, jovens com 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos estão a dar-lhes uma tareia como nunca levaram. Chamaram às marchas dos últimos dias contra a violência das armas "Carnaval", mas os jovens perceberam que não há outra maneira de conseguir o que querem a não ser votando e vetando os candidatos pagos pelo lóbi das armas. Se isso começar a acontecer, alguma coisa pode mudar nos EUA.