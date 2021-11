Aviso prévio

Por cá, à medida que vai desaparecendo a memória do período anterior ao 25 de Abril, em que ser da oposição era sinónimo de coragem, as novas gerações não fazem ideia do que era exercer as liberdades que tomam hoje como garantidas. Ainda bem.

Este artigo é favorável a Rui Rio. Sem ambiguidades, nem hesitações. A quem isso muito irrita, pode ficar por aqui.



Carácter

A maioria dos políticos em democracia, terminado o PREC, não tem qualquer experiência de risco físico na sua actividade quotidiana, seja no exercício de funções electivas, seja em campanha eleitoral. Ainda bem, é bom sinal. Fora de Portugal e nas democracias europeias não é bem assim. Com o recrudescimento do terrorismo islâmico ou com o grau de agressividade crescente nas sociedades ocidentais, esse risco é maior e são conhecidos vários casos de violência em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Noruega, só para citar alguns casos recentes. Não falo, como é obvio de países não democráticos como Bielorrússia, ou a Federação Russa e nos sempre complicados Balcãs.



