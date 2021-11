Vamos lá ver se nos entendemos (ou não)

Quem entende que reformas são urgentes em muitos aspectos da governação, na vida pública, no sistema eleitoral, há uma coisa que tem que perceber, senão não percebe nada: reformas de fundo, que todos reclamam e entendem ser mais do que necessárias, só podem ser feitas por acordo entre o PS e o PSD. As mais relevantes exigem mudanças constitucionais e por isso não dependem sequer de uma maioria absoluta de um só partido, ou de uma maioria numa coligação de governo ou parlamentar, precisam de uma maioria qualificada. Outra coisa é saber se o PS e o PSD querem fazer as reformas que estão sempre a dizer que são precisas, mas demos de barato que existe essa vontade. Por exemplo, existem declarações explícitas de Costa e de Rio sobre alterações no sistema eleitoral para introduzir uma combinação de círculos uninominais com um círculo nacional. Mas há mais.



A experiência da chamada "geringonça" mostrou que um dos seus efeitos mais perniciosos era o bloqueio a qualquer reforma que o PS pretendesse fazer, uma espécie de direito de veto fáctico. Por seu lado, um PSD que vá às eleições jurando que não faz qualquer acordo com o PS, também não pode pretender fazer as reformas que um entendimento entre os dois partidos podia permitir. Por isso, todos os ventos se congregam para que quem vier a governar o faça sempre numa situação de fragilidade e sem esperança de fazer as mudanças que todos sabem serem necessárias.



Um direito de veto que a "bazuca" exige

Do ponto de vista da conjuntura (sem reformas não há estrutura…), os próximos anos serão dominados pelos dinheiros da "bazuca". Uma condição fundamental para qualquer entendimento entre o PS e o PSD é ir para além do "acompanhamento", muitas vezes pouco mais do que retórica, mas dar a cada um dos partidos uma forma qualquer de direito de veto sobre uma série de aspectos da "bazuca". Dificultava a possibilidade de corrupção, e dava um maior consenso ao modo como o dinheiro irá ser gasto.