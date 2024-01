As próximas eleições como um cortejo de forças e fragilidades

1.Quer o PS, quer o PSD vão às urnas como os partidos dominantes da governação em Portugal praticamente desde a estabilização da democracia. Ambos estiveram longos anos na governação e revezaram-se no poder, com ou sem aliados, ambos moldaram a democracia portuguesa, ambos representam um certo status quo do poder. Em muitos aspectos da dinâmica política, particularmente com o crescimento de oligarquias internas, estes partidos sofrem dos mesmos problemas e dificuldades. Não são iguais, nem na base social, nem no estilo, nem na implantação nacional, nem na história, mas são parecidos. E essa parecença fá-los sofrer de perversões muito semelhantes.