1.O Ministério Público (MP) derrubou o Governo de maioria absoluta do PS no continente e o Governo Regional do PSD-CDS-PAN da Madeira. Para além disso, existem várias investigações judiciais sobre o líder do PSD e da Aliança Democrática de 2024, e sobre vários candidatos às eleições legislativas do PSD/Aliança e do PS.