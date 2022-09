Anda tudo embasbacado com a rainha…

…não com a Rainha histórica, que merece discussão e análise, mas com a densidade de símbolos, e com a parafernália de encenações, vestuários, rituais, que tornam a monarquia inglesa a última monarquia do mundo que se toma a sério. E, isso é que é interessante, que muita gente toma a sério. Na verdade, a nostalgia da pompa e circunstância, que desapareceu em grande parte (só em parte) nas repúblicas e nas monarquias laicizadas, ainda fascina muita gente que parece necessitar de um espectáculo desta natureza, um royal reality show. Presumo que se questionados por uma escolha entre monarquia e república a esmagadora maioria diria que é republicana. Mesmo no Reino Unido há muito mais republicanos do que parece nestas cerimónias de adulação colectiva, mas a associação identitária com uma Rainha que nunca foi muito amada, mas morreu em santidade, faz parte das “particularidades dos ingleses” como a excentricidade de Boris Johnson ou a existência do partido mais bizarro da Europa, o Monster Raving Looney Party, obra do “Screaming Lord Sutch”. Mas já chega, não?