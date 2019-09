ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Não me admira que seja Mário Centeno o mais explícito defensor da necessidade de maioria absoluta para o PS. Nenhuma política precisa mais de mãos livres e de concentração de poder do que aquela que eufemisticamente se intitula de "contas certas". Na verdade, esta designação é mais uma daquelas orwellianas que temos encontrado na política portuguesa desde o "ajustamento".Eram os cortes cognominados "poupanças", agora é a subordinação cega aos ditames do Tratado Orçamental e a obsessão do défice que parecem "contas certas". É outra variante do TINA. Não são certas para a saúde, nem para a educação, nem para os serviços públicos, nem para os fornecedores, nem para a melhoria da vida dos portugueses. Fazem parte de uma ortodoxia financeira dominante nos nossos dias, e paga-se o seu lado de "contas erradas" no futuro. Por isso, Centeno precisa de ter condições para manter a sua ditadura das finanças e do défice zero, o que, quando os problemas se vierem a avolumar (já estão), significa que o PS não irá ter aliados à esquerda, mas só à direita.