Eu podia dizer que poucas coisas revelam tanto o carácter superficial da acção política quanto a sua dependência da moda do momento, o que significa também uma dependência daquilo a que se chama a "agenda mediática". Só não digo "poucas coisas" porque na realidade são muitas, esta é apenas uma delas. O exemplo nestas eleições é a urgente, emergente, climática obsessão com o ambiente, com as causas ecológicas, e a ecologia. Na verdade, é hipocrisia pura, ou a cobardia de ir com a onda. Nada disto avança um átomo a tomadas de medidas consistentes para defrontar a degradação ecológica do planeta. Serve apenas para aprovar medidas como as multas às beatas.Partidos que não têm nenhuma tradição nesta matéria, subitamente descobriram-se os mais puritanos em matérias ambientais e desataram a escrever nos seus programas eleitorais muita parra sobre o assunto. Os que tinham alguma tradição, como é o caso já esquecido do PSD, passaram a lembrar-se de novo.