A Igreja como associação de malfeitores

4.815 vítimas de abuso de menores, um número que todos consideram muito abaixo da realidade, coloca a Igreja Católica Apostólica Romana na posição de poder ser considerada uma “associação de malfeitores”. Na verdade, esta classificação não é nova. Já a República jacobina e anticlerical de 1910, a fazia a tal ponto que, para comprovar a qualidade de “malfeitores” dos padres, conforme as teorias criminalistas de Lombroso, expulsou-os após lhes medir as dimensões do crânio.