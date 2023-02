Todo o mundo, a começar pela China, começou a ver o vidro partir e mesmo que não faça nada de muito especial para agravar as fissuras, participa de um sentimento geral de insegurança e risco que é em si mesmo muito perigoso.

As famílias

Há casos e casinhos em que o comportamento de um familiar próximo, em particular quando tem uma economia comum, é relevante para um julgamento político. Mesmo assim exige-se uma considerável prudência que, neste dias, de tiro ao alvo, pouca gente tem. E a implicação da culpa já caminha pela árvore genealógica acima e ao lado, com verdadeiros absurdos. Vejo isto com alguma ironia porque por esse critério eu não podia sequer ser um humilde secretário de Estado…