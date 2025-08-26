O que Putin e Trump querem não é paz mas sim a rendição da Ucrânia

Nestes dias de peste já não digo nada, mas ainda tenho uma leve esperança de que o Prémio Nobel não vá para o traidor à Ucrânia e para o homem que incentiva Bibi, para fazer a sua Riviera no Médio Oriente, por cima de cadáveres “colaterais

Isto é tão obvio que vejo com ironia e espanto os malabarismos de comentadores televisivos que há meses eram todos pró-Ucrânia e agora são todos “realistas” e fazem o favor de também quererem a “paz” de Trump, ou seja, uma qualquer forma de rendição da Ucrânia. Já vi isto muitas vezes, quem tem força molda os de plasticina, que repetem a mesma lenga-lenga de Trump sobre o custo humano desta guerra que é preciso acabar “depressa”. Sim há enormes custos desta guerra, mas o valor destes custos são em primeiro lugar para os ucranianos, que convém nunca esquecer que são os “inocentes” face aos “culpados”. É uma linguagem a preto e branco? É. Há alturas em que é a única linguagem adequada sob pena de tornarmos iguais os invasores e os invadidos. Convém nunca esquecer que HOUVE UMA INVASÃO RUSSA DA UCRÂNIA, perpetrada por um criminoso de guerra que não pode ir a lado nenhum civilizado, que não tenha um ditador ou proto-ditador amigo, sem ser preso, que mata civis, tortura e rapta crianças para endoutrinação. E que não é a primeira vez que está a fazer isto, já o fez na Chechénia, na Geórgia, na Crimeia, sempre com o silêncio cúmplice “ocidental”