A demissão de Cabrita

Não vale a pena acrescentar nada a tudo o que já se disse do antigo ministro Cabrita. Desde a história das violências do SEF que ele se deveria ter ido embora. Mas ele acrescentou uma pedra maior no lastro que o tem afundado: a culpa, como é costume, é do motorista. Não há um átomo de solidariedade, por muita culpa que o motorista tenha, estou certo que o ministro nunca lhe disse para andar mais devagar. Ausência de pena, com o morto e a sua família, ausência de solidariedade para quem o estava a servir. Não se trata de ocultar responsabilidades, mas apenas mostrar preocupação pela sorte de alguém cuja vida vai também ficar virada do avesso. Não foi um robot que morreu, não era um robot que o levava a ele.



Duas notas suplementares sobre Rio e o PSD (1)

A primeira é notar, com bastante repulsa, o festival de hipocrisia que se assiste nalguns jornais que fizeram clara campanha a favor de Rangel e contra Rio. Quase todos fizeram essa campanha, do Público ao Expresso, por várias razões, envolvendo editoriais, artigos de jornalistas, escolha de entrevistados, artigos de opinião "especiais", mas com destaque para os jornais mais à direita como o Nascer do Sol, o Novo e o previsível Observador. Até aí é o habitual, muita gente nos jornais tem contas a ajustar com Rio, que não esconde que não os tem em grande estima e eles responderam à letra tratando-o de autoritário, ignorante e provinciano. Mas vejam-se, por exemplo, os articulistas do Nascer do Sol que agora escrevem como se não tivessem tomado posição, ou achassem que Rangel tinha afinal todos os defeitos. É difícil haver mais hipocrisia e muito mau carácter.



Duas notas suplementares sobre Rio e o PSD (2)

Disse sempre que, para os apoiantes de Rangel, este era uma solução transitória e de circunstância. Percebe-se isso perfeitamente quando se vê a velocidade com que o deixam cair, o atirar para o limbo da personagem, que agora cumulam de defeitos, e a quem ninguém vaticina "futuro". Se a candidatura fosse para levar a sério, estariam a dizer que, não tendo sido desta, era apenas tempo para que volte a ser de novo.