A divulgação da lista das subvenções vitalícias dos deputados vai gerar a habitual agitação. A lista é enganosa, não sei se deliberadamente ou não, mas uma coisa estou certo, vai ser tudo metido no mesmo saco. Por exemplo, tenho lá o meu nome, tenho direito a receber a subvenção, nem sequer tenho qualquer impedimento a fazê-lo, e, no entanto, não recebo um tostão. A seguir ao nome vem "redução total", mas ninguém vai ligar nenhuma porque não rende ao populismo crescente e à má-fé de quem sabe que está a mentir. E também sei que vai ser feita amálgama entre quem recebe e quem não recebe, porque isso é a única coisa que vende.Depois de ser durante muitos anos um imbecil em recusar coisas a que tenho direito, ao ponto de um amigo meu me ter oferecido um martelo para bater com ele na cabeça, tenho agora uma nova política. É assim - quando alguém diz que recebo o que não recebo, vou publicamente confrontá-lo por todos os meios com um desafio: se for verdade, pago-lhe o que ele diz que recebo, se for mentira paga-me ele.