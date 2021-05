Sobe e desce (10)

Esta semana, sobe o ativista bielorrusso Roman Protasevich, detido depois de um voo desviado. A descer está Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, por causa ainda dos festejos do Sporting e do aumento de casos de covid-19 em Lisboa.

Sobe

Roman Protasevich

Ativista bielorrusso

O que disser, esmagado pela pata do tirano, nada vale, comparado com as suas palavras na luta pela Liberdade. "Mesmo na noite mais triste/ em tempo de servidão/ há sempre alguém que resiste/ há sempre alguém que diz não", escrevia Alegre. Antes das suas opíparas caçadas.