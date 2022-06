Os diários do ditador

Ao longo de 36 anos – entre 1933 e 1968 – António de Oliveira Salazar anotou tudo o que fazia em 72 cadernos. Há muito que esses diários estavam digitalizados na Torre do Tombo mas a caligrafia quase indecifrável do ditador tornavam-nos inacessíveis ao leitor comum. Até que a arquivista Madalena Garcia decidiu mudar isso: durante nove anos passou a limpo mais de 6500 páginas. O resultado foi a publicação, no final de 2021, do e-book Diários de Salazar. Foi através da leitura desses diários, e do cruzamento de alguns dados aí constantes com outras obras sobre a vida do ditador, que o jornalista Marco Alves reconstitui nesta edição o dia a dia de Salazar.