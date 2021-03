O partido que apaga (ou esconde) a memória

O final da década de 1930 foi uma época estimulante para o setor intelectual do PCP. A partir da universidade, um grupo de jovens comunistas escrevia no jornal O Diabo, mobilizava uma série de movimentos como o Bloco Académico Antifascista, o Socorro Vermelho Internacional ou a Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas. Esses mesmos jovens reuniam-se periodicamente em encontros que ficaram conhecidos como os Passeios o Tejo, nos quais discutiam cultura e política, e viriam a apoiar a reorganização do Partido Comunista Português (PCP) na década de 1940.



As fotografias daqueles tempos mostram barcos e encontros repletos de homens mas onde sobressaíam algumas mulheres. Uma delas era Cândida Ventura, uma jovem nascida no Algarve mas que depois de vir estudar para Lisboa se tinha aproximado de figuras como Álvaro Cunhal, José Gregório, Alves Redol, Manuel Campos Lima ou Fernando Piteira Santos (com quem viria a casar).



Em 1943, Cândida Ventura foi uma figura fundamental na orientação das greves do calçado de S. João da Madeira. Como ela própria me contou em longas conversas na sua casa em Portimão, o Partido usava-a para, disfarçada de jovem burguesa, atravessar as barreiras policiais e levar instruções aos grevistas. No final desse ano passou à clandestinidade, com funções de apoio ao secretariado do Comité Central. Poucos anos depois, tornou-se a primeira mulher a integrar o órgão máximo do PCP após a reorganização, ainda como suplente. Nessas funções percebeu que, ao contrário dela, as mulheres comunistas eram vistas apenas como empregadas e não eram incluídas no trabalho político. Por isso, criou o primeiro jornal destinado às camaradas do partido. Como eram apenas três folhas, chamou-lhe 3 Páginas, uma publicação que viria a ser continuada por outras camaradas.