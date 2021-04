A História a repetir-se em Moçambique

O terrorismo em Moçambique não é apenas uma desgraça a acontecer. É também uma tragédia a repetir-se. Agora num ponto ainda mais distante do globo. Um com que nem sequer quem vive no país parece importar-se ao ponto de agir - ou de pedir ajuda. Mas se queremos evitar males passados, mas recentes, é preciso mais do que cooperação e esperar que tudo corra bem. Porque acordar quando um dos nossos, ou que se parece connosco, é morto pode ser tarde demais. Já o foi.



Se recuarmos uma década, as semelhanças são evidentes. Em 2011 o então Estado Islâmico do Iraque destacou um conjunto dos seus operacionais para atravessar a fronteira com a Síria e aproveitar o caos que a revolução tinha levado ao país. Comandado por Abu Muhammad al Julani, esse grupo de homens criou a chamada Frente Al Nusra que com apoio vindo da sua organização mãe ganhou um grande protagonismo no conflito sírio. Tanto que, dois anos depois, o líder do Estado Islâmico do Iraque, Abu Bakr al Baghdadi, se viu forçado a anunciar publicamente estar na origem da Al Nusra. Mais declarou que a partir de desse momento a criadora absorvia a criatura e que a organização passava a chamar-se Estado Islâmico do Iraque e do Levante.



Julani não aceitou e o conflito entre os dois levou a uma guerra entre jihadistas, dentro da guerra civil que a Síria atravessava. Mas não é isso que importa agora. Se olharmos para 2012 e 2013, com os grupos jihadistas a ocuparem uma enorme faixa de território na Síria e no Iraque, quem se lembra de ver isso acontecer? Poucos. E quantos se importaram? Menos ainda.