A democracia corrompida

Para quem, como eu, teve o privilégio de viver sempre em liberdade, é fácil pensar que ela é eterna. Que a democracia veio para ficar. Que chegámos a um ponto na História em que não há mais História. Que tudo o que importa é tratarmos da nossa vida sem cuidarmos do que temos por adquirido.



É tão fácil que nem sequer pensamos muito nisso. Na possibilidade de um dia acordarmos e não podermos dizer o que pensamos ou sentimos. Na hipótese de vermos os nossos direitos reduzidos, a nossa capacidade de crescimento cerceada por um sistema que nos mantém amarrados ao estatuto com que nascemos, num sistema de castas que impede o chamado "elevador social".



Os últimos 47 anos deram-nos esse privilégio. Uma espécie de casa nova com todas as condições. Onde o acesso à educação foi generalizado, o crédito fácil permitiu à classe média o acesso a casas de férias e viagens ao estrangeiro, os subsídios europeus a construção de infraestruturas que diminuíram distâncias físicas mas mantiveram as diferenças sociais, os impostos a criação de um sistema de saúde universal que reduziu drasticamente a mortalidade e aumentou a esperança de vida, as eleições o direito de escolha dos nossos representantes, o proliferar da imprensa livre a informação de que precisamos para decidir em consciência e a separação de poderes a ideia de que todos somos iguais perante a lei.