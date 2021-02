Tiros de aviso

Nada se ganha em fingir que esta eleição não foi uma catástrofe política, temperada por acessos de boas notícias.

Algumas verdades, primeiro.





Só votaram 40% dos inscritos. Embora tenha havido presidenciais com menos de 50% de eleitores, inclusive em 2001 (49,7, 48,7, 45,5), vivêssemos em pandemia e estado de emergência, e estivessem previstas taxas de não participação superiores a 70%.



No entanto, este descalabro fica a dever-se, na totalidade, aos erros imperdoáveis dos partidos parlamentares, e da sua emanação executiva.



Nos termos constitucionais, o voto podia ter sido adiado para março (termo do mandato do atual PR) ou para maio (sob Presidente da República interino).



Nada obstava a que se estabelecessem, em alternativa, mais datas de sufrágio antecipado, ou um sistema de voto faseado, durante uma semana ou um mês.



Mais grave foi a questão do voto por correspondência.



Embora este precise sempre de ser solidificado nas medidas de garantia, proteção e fidedignidade (veja-se a polémica nos EUA), tivemos um ano para o preparar.



O voto pelo correio, mesmo que não seja instituído como plano A, devia ser o melhor plano B para um País em confinamento e emergências intermitentes desde março.



Tudo isto é tanto mais espantoso quanto é certo que o Estado português apostava na expansão e melhoria desse tipo de sufrágio, que cresceu em sucesso nas últimas europeias e legislativas, apesar de muitas confusões e boletins devolvidos, ou mal enviados.



Tudo isto é tanto mais escabroso quanto é certo que, em vez de se expandir o sistema para todo o território nacional, se eliminou o mesmo para a emigração.



Ora, Portugal é uma larga diáspora, sendo Paris a segunda maior cidade de nacionais. E, historicamente, sabe-se o que custou à emigração adquirir o direito de voto para Presidente, algo a que várias forças retrógradas do PREC sempre se opuseram.



Tudo isto é desastroso, ainda, tendo em conta que existem em Portugal mais de 150 mil casos ativos de Covid, com muitas pessoas confinadas compulsivamente por razões médicas, mas que poderiam ter exercido o seu direito, em segurança.



Por fim, e sem contestar a legitimidade constitucional e formal da eleição, não nos esqueçamos de que, para outras formas de participação, como o referendo, é a própria lei fundamental que sanciona negativamente uma abstenção superior a 50%, retirando ao resultado a sua função vinculativa.



Importa por isso introduzir, na norma básica e na lei eleitoral, suficientes mecanismos para lidar com a exceção e a emergência, proibindo ainda atos eleitorais durante a sua vigência, a exemplo do que acontece com a revisão constitucional.



As outras verdades chegam da análise aos resultados.



Os candidatos que se declararam de direita e do centro, ou que assim são considerados, ganharam 75,8% dos sufrágios. Os que disseram que eram de esquerda, e vivem reconhecidos como tal, tiveram apenas 20,1%.



Marcelo e a abstenção representam, aparentemente, 70 a 80% do eleitorado PS (o que não votou Ana Gomes).

Resultados da liberdade de voto, do Manifesto dos 22, dos Seguristas, seguramente. E até de Costa, secretamente, a bem da Nação.



Ana Gomes e André Ventura são ameaças ao PS e PSD, no sentido em que podem condicionar as alas esquerda e populista dos mesmos, com a concentração "antissistema" de cerca de 1 milhão de votos.



Ventura é ainda ameaça a todos os partidos, dado que progride por razões "não ideológicas" entre eleitorados díspares, com a possível exceção da Iniciativa Liberal e do Livre.



Mas o grande exército de reserva, sem doutrina intensa e a necessitar convencimento, é mesmo a maré da abstenção.

Aí, a política faz-se todos os dias, mas não institucionalizada.



Pode fortalecer-se ali o descontentamento e a desobediência, a resistência passiva, o desespero.



E pode ser a mesma "maré" convencida à participação, ao menos parcial.



Marcelo é a pessoa ideal para isso.



Mas não faz milagres.



Desafios e evidências

A pandemia como o maior desafio presidencial? Não é escolha. É evidência.

Primeiro, travar a marcha da morte. Depois, torna-se urgente imaginar (já não digo tentar construir) o pós-apocalipse.

Como é que funcionarão os bancos e os créditos, num panorama de sobre-endividamento forçado. Como serão os serviços, numa altura em que se pede mais e melhor ao Estado.

Como viverão os recursos humanos privados, esmagados entre as carências educativas e a necessidade de congelar salários. Como se voltará ao comércio, à restauração, à hotelaria e à viagem, e à agricultura, que fornece produtos a todas aquelas.

Como será a nova produção industrial, com muitos bens tradicionais em queda ou em extinção.



Já visto, nunca visto

Nunca na História americana recente tinha um secretário de Estado acusado a China de genocídio, ou de esconder a origem de um vírus global, prejudicando imenso a reação ao mesmo.

Mas Antony Blinken (na foto), o novo chefe da diplomacia de Biden, fê-lo sem hesitação.

Mesmo o senador-gnomo republicano Phil Gramm (que já foi Trump, anti-Trump e assim-assim) ficou sem palavras.

Por outro lado, o novo Presidente dos EUA convidou um diplomata da Formosa para a posse. 48 horas depois, Pequim reagia em força: oito bombardeiros estratégicos, 16 caças e dois aviões de guerra eletrónica a invadir o espaço de identificação aérea de Taiwan.

Também Trump começara com o rocket man norte-coreano.



Ingerimos, digerimos, sugerimos

Depois de Um Piano nas Barricadas, o soberbo autodidata Tiago Sousa lança Oh Sweet Solitude, um minimalista em vários universos.

Música lusófona: bem comportada, bem tocada e nostálgica, com os Terylene, em Mas Que Feia Tão Bonita, e o ska-reggae-hip hop-rap-jazz de protesto de Luís Varatojo (às vezes autoirónico) e do seu Luta Livre, com Técnicas de Combate.

Mas se gosta mesmo de jazz, heavy metal instrumental e rock progressivo, tem de ouvir as duas horas grátis de concerto dos Liquid Tension Experiment, Live in L.A., no YouTube.

Nos livros: Henry Thoreau, Desobediência Civil, George Orwell (na foto), Opresión y Resistencia (DeBolsillo), e Pat Walsh, The Armenian Insurrection (Manzara Verlag).

