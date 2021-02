Marcelo e o próximo Passos

Todos os Presidentes da República eleitos ficam com a mesma pergunta nos braços: "Que fazer com esta vitória?"



Desta vez, trata-se não só de raciocinar sobre os equilíbrios ou disfunções do poder, mas de saber como agir, num País que, para todos os efeitos e indicadores, pode ficar onde estava no fim do cavaquismo governante (1985-1995).



O primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa (MRS) ficou marcado por catástrofes sociais resultantes dos fogos, por diversos escândalos em áreas sensíveis da governação, e pelo estado de necessidade derivado da pior ameaça sanitária desde 1918.