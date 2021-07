Sou benfiquista desde que me conheço. Só me interessa mesmo a bola. O jogo. A magia. A tragédia. A glória no relvado. Mas agora é preciso denunciar a vergonha. E não pactuar com meias-tintas.

Eh pá, Nuno, tenho um desejo irreprimível de ser presidente do Benfica.



Era, ao telefone , o João “Gica” Vale e Azevedo, meu antigo colega de subturma na FDL, que poucos (incluindo eu) sabiam amante de futebol, e muito menos do meu clube de sempre, o SLB.



Sobre a instituição em si, nunca acompanhei os problemas internos de presidências, secretarias ou balneários. Como muitos miúdos da minha geração, o que queria era ver os jogos, apoiar ou criticar a equipa, e tentar copiar os gestos, passes e remates dos nossos favoritos. Com o meu irmão e os meus primos, ou com os amigos mais expeditos, na praia ou nos largos sem trânsito, nos campos improvisados ou em qualquer lado com espaço para a finta e para a fita.