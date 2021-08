A grande muralha

195 milhões de casos depois, com mais de 17 mil mortos só em Portugal, porque é que é importante descobrir a origem precisa da Covid? E porque é que a China coloca súbitos obstáculos ao processo?



Entendeu-se sempre que a descoberta precisa da origem era necessária. Para compreender o processo de transmissão do vírus, a sua adaptação ao ecossistema humano, e para rever – ou não – as medidas de saúde adotadas.



Mas um pormenor foi pouco notado: a missão tinha apenas como objetivo escrito, e acordado com Pequim, averiguar a “origem zoonótica”, ou “animal natural”, da infeção.