Caminhamos a passos largos para uma espécie de bloco. Mas para já todos contam espingardas e procuram definir-se em frente do povo. Não façam apostas.

PSD e PS: descubra as diferenças

Apesar das gafes anteriores do líder, e da ausência dos dirigentes históricos, o Congresso do PSD correu muito bem a Rui Rio.



Por um lado o clima de confiança, em vez da costumeira descrença, cizânia entre comadres e a total irrelevância.



Por outro, os discursos de abertura de fecho: o último mostrou já “estofo de estadista”, e uma “visão” do mundo.