Mar, Rio, ribeiros e riachos

Do dito “comentário social” só se sairia airosamente com algo do género: “A minha conta foi pirateada por sicários do pseudobanqueiro. Desculpa a todos, especialmente ao Condestável da República, Luís Neves. Vosso, Rui.”



Vamos por partes.



Rui Rio, a fazer fé na sondagem da Pitagórica de 10-15 de novembro, estava a 6,1% do PS, com 32,1% das intenções de voto.