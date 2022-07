O mito da invencibilidade russa

Ao longo da história, as tropas russas e soviéticas somaram grandes vitórias, mas também numerosas derrotas. O mito da “invencibilidade militar” de Moscovo tem pernas curtas.

Ninguém duvida do enorme valor das forças armadas russas, nem dos feitos heroicos de muitos dos seus generais e soldados, ou do caráter inovador de alguma estratégia e equipamento. Mas, a propósito da atual agressão à Ucrânia, convém desmontar o mito da invencibilidade histórica do Kremlin.