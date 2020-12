ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de dezembro de 2020.

Quando o Idai devastou Moçambique, os portugueses fizeram desabar sobre aquela terra um vendaval de solidariedade. Feito do quase nada, em campanhas de apoio que se montaram em dias. Tinha acontecido o mesmo em 1998, com a vaga de emoção face ao drama de Timor.Vários partidos políticos e "ideólogos" feitos à pressa (ou com tempo) tentaram apropriar-se destes ímpetos, o que poderia ter manchado as causas.Mas a verdade é que estas correspondiam a desejos profundos de um povo muito antigo, que descobriu caminhos, fez e desfez mundos, viu e esqueceu tragédias, e sempre se inquietou com os outros, nos tempos livres da amargura consigo mesmo.O mesmo agora.