A “revolução cultural”

Há um processo “revolucionário cultural” em curso. Propõe-se rever a história, os costumes, as palavras, os manuais da escola, as imagens e os gestos. Está por toda a parte, mas não é novo.

As fraturas políticas costumam trazer grandes combates de ideias, práticas sociais, símbolos, palavras e imagens.



Está na ordem do dia uma série de fenómenos que, aparentemente, se liga a essa verificação.



Uns chamam-lhe "cultura do cancelamento", outros "teoria crítica", outros ainda, na esfera afro-americana, "movimento acordado", com base nas canções de protesto de Huddie Leadbelly, em 1938, sobre a injustiça racial.