O peso da palavra

O que pode o sopro da palavra contra o peso do mundo? Tudo. É nessa frágil construção de sons e símbolos que construímos tudo o resto.



No princípio era o verbo. A palavra é a caixa onde contemos esse magma impreciso da realidade. Sem ela, coisas, ideias e sonhos ficam sem matéria.



É a palavra, mais do que tudo, que nos dirige o olhar. O que escolhemos dizer indica os lugares que vemos e os que preferimos tornar invisíveis.