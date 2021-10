O esquecimento do banqueiro

A memória é um músculo colectivo, a única mola que nos pode ajudar a avançar no caminho certo no futuro.



Se queremos ver mais longe, temos de nos pôr em cima das camadas do que se passou. É daí que poderemos ver com clareza o que nos espera e traçar a melhor rota.



Nunca esquecer. Devia ser um mantra para evitar cair nos erros do passado. Mas há uma névoa colectiva atrás da qual se esconde o essencial.