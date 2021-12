Como se constrói um direito?

Os animais precisam de abrigo. O homem, bicho de símbolos, precisa de uma casa. Uma casa é mais do que um abrigo. É o princípio da dignidade.

Se tivermos sorte, poucas vezes pensaremos na importância de um chão, um tecto e quatro paredes. Poucas vezes perceberemos a que ponto essa construção será vital.



Dar como adquirido o que devia ser o direito de ter onde morar é, contudo, cada vez mais um luxo.



Numa economia que funciona como um grande cassino, as casas passaram a ser só mais umas fichas para atirar para o jogo da especulação. Das engenharias financeiras dos grandes jogadores às jogadas de sobrevivência de quem precisa de lançar a mão ao que tem, foram-se empilhando as peças que se transformaram em muros no acesso à habitação.