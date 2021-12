Rebenta a bolha

O plástico bolha é, segundo os sites da especialidade, um "produto impermeável, resistente à pressão, às vibrações, aos choques e às rupturas". As pequenas almofadas de ar transparente são também uma óptima metáfora para aquilo em que se tornou a nossa sociedade.



Dentro de cada uma dessas cápsulas, aparentemente resistentes, há ar, perfeitamente isolado do ar que existe em todas as outras, apesar de todas as bolhas fazerem parte de uma mesma folha de plástico.



Num mundo segmentado por redes sociais, algoritmos de conteúdos direccionados e constelações de plataformas constantemente a debitar informações divergentes, perdeu-se a noção do todo. E damos por nós a falar nas bolhas.