Sobre ouriços e raposas 01-08-2020 Eis uma distinção possível entre os seres humanos. Existem aqueles que perseguem um único princípio explicativo, capaz de ordenar o caos que nos rodeia. E existem aqueles que perseguem fins distintos, por vezes contraditórios entre si, abandonando qualquer pretensão de sistema

Portugal às moscas 25-07-2020 Encontro restaurantes desertos, monumentos desertos, praias desertas. É como se alguém tivesse esvaziado o cenário só para nós. Se isto continua, ainda cometo uma loucura: marcho para sul e revejo o Algarve pela primeira vez em 30 anos

Matérias orgânicas 18-07-2020 Eu não gosto de pessoas. E aplico à espécie, na qual me incluo, a total inversão do ónus da prova: todos são culpados, até prova em contrário. E nesse “todos” não há distinção de raça, credo, nacionalidade ou sexo

Maus hábitos 11-07-2020 Se partirmos do pressuposto de que a democracia liberal se sustenta sobre vários pilares – o sufrágio universal, o pluralismo partidário, a existência de uma assembleia representativa, etc. – a forma como Rio degrada o papel do parlamento, optando por uma visão cesarista da política, é um triste sintoma da nossa saúde democrática

Papéis trocados 04-07-2020 Para Catarina Martins, a “sinalização” de certas freguesias só serve para “estigmatizar” quem lá vive ou trabalha. Para ela, seria preferível ocultar a verdade e, quem sabe, permitir que as populações se contaminassem mutuamente em nome da inclusão

A lei e a desordem 27-06-2020 Com o País fechado, era ver os nossos sobas a abrir excepções ideologicamente convenientes. O 1º de Maio foi a primeira manifestação de que havia filhos e enteados. Outras se seguiram.

Nelson Mandela era racista? 20-06-2020 Não é possível aplicar os valores do nosso tempo a realidades passadas; e, com excepções radicais, não é possível reduzir nenhuma vida a um único pecado capital. Se isso fosse possível, ou até aconselhável, não sobreviveria ninguém para contar

O medo nosso de cada dia 13-06-2020 Em 1918 e 1919, a impropriamente designada “gripe espanhola” terá ceifado 40 milhões de vidas. Como explicar, então, que as sociedades modernas estejam a tremer de medo com o inominável bicho?

Pobres e agradecidos 06-06-2020 Um dia, em Washington, apanhei um táxi. O motorista perguntou-me de onde vinha. Quando respondi, ele fez outra pergunta: “Conhece a Ana Gomes?” Pediu-me que, quando a voltasse a ver, lhe agradecesse todo o apoio que ela deu aos etíopes na luta contra a ditadura

Vícios de forma 30-05-2020 Uma democracia saudável encara o Estado social e a caridade humanitária como complementares. Mas Portugal não é uma democracia saudável; é um pátio de selvagens onde quem se mete com o Estado leva

Filmes de terror 23-05-2020 Uma pessoa pergunta: será que o dr. António Costa costuma falar com o pessoal da DGS? Ou o contacto que ele tem com a dra. Graça Freitas é bastante semelhante à relação de proximidade que manteve com o dr. Centeno no caso da transferência para o Novo Banco?

A vida inteira 16-05-2020 Quero o velho passado e não aceito menos do que o velho passado. Mas para isso não basta vencer o vírus. É preciso vencer os vírus que o vírus trouxe: estes seres igualmente microscópicos e daninhos que vão destruindo e parasitando o nosso imaginário

Falar pró boneco 09-05-2020 Quando Donald Trump aconselha os americanos a injectarem lixívia para derrotarem o bicharoco, estamos na presença do maior criminoso da história desde Átila, o Huno. Mas se o mesmo Átila telefona a Marcelo para celebrar com ele o nosso sucesso na luta contra o bicharoco, não há patriota que resista

Calamidades 02-05-2020 Para os verdadeiros democratas, o 25 de Abril é um dia “inteiro e limpo”. Para os camaradas, é o princípio de uma derrota. Vê-los, hoje, como donos da data e avaliadores da pureza democrática alheia até seria cómico se não fosse tão pornográfico

Milagres nacionais 25-04-2020 Em países que rondam os 10 milhões de habitantes, só perdemos para a Bélgica e para a Suécia, ou seja, perdemos para um caso terminal de incompetência e para um país que optou, veremos se acertadamente, por não impor nenhum confinamento às massas