SEMPRE QUE HÁ DINHEIRO europeu instala-se uma conversa alucinada entre os gentios. Saímos a ganhar ou a perder? No início, ainda me ria desta pergunta. E das respostas, claro, que normalmente são melhores do que a pergunta.Hoje, reconheço algum cansaço: Portugal tem uma das mais endividadas economias do mundo. No crescimento, perdemos na comparação com países da nossa dimensão. Dependentes do turismo e dos serviços, a Comissão Europeia projecta uma recessão de 9,8% para 2020. Perante isto, que já é muito, qualquer envelope deve ser celebrado com um "muito obrigado" e um "desculpe qualquer coisinha".