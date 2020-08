ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de agosto de 2020.

Quem quer casar com António Costa? Antes da pandemia, subir ao altar tinha outro encanto. Mas agora, com o PIB a afundar e o pior da crise a caminho, parece que o noivo foi perdendo os atributos.Claro que existe o dinheiro europeu. Mas esse enxoval, na melhor das hipóteses, só fará a diferença em 2021, partindo do pressuposto de que será suficiente para tapar o buraco. Eu duvido. Os partidos também. Quem casar com a Carochinha pode ter o mesmo destino do João Ratão.