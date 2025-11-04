Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
04 de novembro de 2025 às 16:37

O preço incerto

A lógica da televisão, de facto, não é o seu forte. Se fosse, a escritora Isabela Figueiredo saberia que O Preço Certo é uma âncora inestimável para prender as audiências e carreá-las até ao Telejornal. Qualquer director de programas, em qualquer canal português, daria um dedo para ter tais queijos e enchidos.

PARA QUE SERVE O PREÇO CERTO? A pergunta foi formulada pela escritora Isabela Figueiredo, no Expresso, que manifestamente preferia produtos culturais mais elevados. Para azar dela, lá aparece Fernando Mendes a receber queijos e enchidos – e um povo que faz lembrar “os familiares da terrinha” e “gente boa que mata o seu porco”.

Tópicos Série Corrupção Televisão Preços Isabela Figueiredo Andrew Jackson Hillary Clinton Fernando Mendes Tocqueville La Bruyère
