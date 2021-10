Paulo Rangel é candidato a líder do PSD e disse três coisas que chocaram os meus ouvidos. Primeiro, quer unir o partido. Segundo, quer vencer as legislativas. E, terceiro, não quer conversas com o Chega.



Caí da cadeira. Com Rui Rio, uma pessoa já estava habituada a outros filmes. Unir o partido? Sim, se entendermos pelo conceito a submissão das tropas às botas cardadas do general.



De resto, a “estratégia” de Rio oscilou sempre entre Cila e Caríbdis, ou seja, entre entendimentos com Costa e entendimentos com Ventura. Às segundas, quartas e sextas, a ideia era fazer as reformas que o dr. Costa, por palavras, actos ou sinais de fumo, foi dizendo que não queria. Às terças e quintas, era abrir a porta (ou, pelo menos, a janela) para conversas com o mestre André. (Os fins-de-semana, esses, eram para ser passados no Porto, a única parte da estratégia de Rio que revelava um impecável bom gosto).