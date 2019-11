ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

EM TEORIA, falar do "Interior" português não faria sentido. O País, para usar a definição do filósofo, é uma língua de praia junto ao mar. E não interessa se falamos do Porto ou da Guarda: em 2019, são ambas cidades marítimas separadas por duas horas de viagem.Fatalmente, na prática a teoria é outra. E não é preciso ter lido Orlando Ribeiro para perceber que duas horas de viagem bastam para encontrar países diferentes dentro do mesmo rectângulo. Melhor contar pelos dedos de uma mão as pessoas de Lisboa (ou até do Porto, embora sejam mais raras) que conhecem Portalegre, Castelo Branco ou Viseu. Sem falar de Bragança, que na imaginação dos nativos deve ficar perto da Escócia. Não conhecem.Mais: a quantidade de adultos fluentes e afluentes que, em Lisboa, não se lembram da última vez que foram ao Porto é aterradora. Culpa do centralismo – ou, para polir a prosa, da macrocefalia da capital? Certo. Mas culpa também da pobreza (de espírito) e da ignorância (endémica) das velhas e das novas gerações.