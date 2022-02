Canções de embalar

NA NOITE EM QUE O PARTIDO SOCIALISTA venceu as eleições com maioria absoluta, Rui Rio apareceu aos militantes para dar boas notícias. A campanha não deu prejuízo.



Os militantes, enlouquecidos de alegria, aplaudiram o feito: que interessa os quatro anos a pão e água que se desenham no horizonte quando as contas do partido estão equilibradas?



É um pensamento consolador a que muitos social-democratas se vão agarrar nos momentos mais difíceis do deserto: os socialistas podem estar no oásis, a empanturrar-se com as melhores iguarias; mas falta-lhes as folhas de Excel que existem na S. Caetano à Lapa.