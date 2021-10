É a ideologia, estúpido!

A telenovela socialista vai ser interessante de acompanhar: de um lado, teremos um ministro a fazer o tipo de oposição a António Costa que a oposição propriamente dita foi incapaz de encarnar; e, do outro, teremos um primeiro-ministro a lidar com essa oposição, sem jamais cair no erro de apontar ao ministro a porta da saída.

Será que as eleições autárquicas abriram "um novo ciclo político", para usar o cliché do momento?



Só há uma forma de responder à pergunta: olhando para o comportamento de Pedro Nuno Santos. Sim, o ministro nunca foi um adepto do "costismo". Mas, nestes seis anos de governo PS, nunca se ouviu daquela boca o mais leve reparo à política de "cativações", que degradou os serviços públicos para lá do tolerável. Foi preciso esperar pelas autárquicas para que as virtudes de ontem se convertessem nos vícios de agora. Como explicar a mudança?



Com António Costa. Com o facto de Costa ter encarado as autárquicas como um plebiscito à sua pessoa e uma espécie de teste para futuras legislativas. Se a ideia era mostrar o país a seus pés, Costa falhou. E, falhando, revelou uma vulnerabilidade que, sem surpresas, os seus rivais identificaram sem esforço.