O sexo na banheira, como diria o filósofo Zygmunt Bauman, é um dos grandes mitos da modernidade líquida.

Já tentaram? É quase impossível. Não há nada mais incómodo e mais decepcionante do que tentar fazer amor dentro de uma banheira.



Debaixo do chuveiro ou no banho de imersão, o sexo nunca descola verdadeiramente. Todos os esforços são inúteis, todas as posições são desastrosas ou votadas ao fracasso.



No espaço finito das banheiras vulgares e correntes, não há sensualidade, não há espontaneidade, não há serenidade, não há sublime estético. Há apenas desgostos e desilusões a respeito dos nossos talentos para o amor carnal.