Sexo na cozinha

Na sociedade reprimida salazarista, fazer sexo noutro móvel que não fosse a cama tinha um alcance revolucionário, simbolizava a libertação sexual do casal e a subversão da ordem imposta pelo Estado Novo. Daí que as mesas amplas tenham sido proibidas pela censura

Recapitulemos. Na semana passada escrevi a tese definitiva sobre sexo na banheira: de todas as construções humanas e naturais onde se pode fazer amor, a banheira é uma das mais incómodas, perigosas e ridículas.



Como ficou demonstrado, o sexo na banheira pode ser uma experiência mais radical do que fazê-lo nos provadores das lojas de roupa, no cimo da Torre Eiffel, num automóvel durante a lavagem automática, na mesa de snooker de um bar, na secção de literatura islandesa de uma biblioteca pública ou até na Grande Muralha da China.



A lista de lugares estranhos e inseguros onde as pessoas já copularam mostra que é difícil encontrar algum limite para a capacidade do ser humano descobrir sítios onde fazer sexo.