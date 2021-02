O meu mais antigo pensamento de que também eu queria escrever – vir-a-ser escritor – data do momento em que li as primeiras crónicas do Miguel Esteves Cardoso no Expresso.



A emoção de descobrir um autor de que se gosta e com quem nos identificamos invade-nos como uma onda expansiva, que passa da cabeça ao peito. É como uma porta de um mundo novo que se abre, faz-nos sentir como um daqueles lepidopterologistas que, seguindo o voo leve de uma borboleta, topam com um monumento de uma civilização antiga, escondido na selva, de colossais dimensões e de tão misteriosa beleza.



Lembro-me muito bem de, por esse tempo, estar internado no Hospital de Santa Maria, depois de me ter partido quase todo num desastre de mota.