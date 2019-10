ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A primeira coisa que o leitor deve fazer é iludir a incómoda questão da discriminação racial e garantir a pés juntos que não é racista.Para se tornar racista deverá, portanto, acumular contradições com uma tranquilidade de espírito fascinante. Desde logo, deve dizer que os imigrantes não gostam de trabalhar, passam os dias a beber álcool e vivem dos subsídios do Estado, e, simultaneamente, que estão a roubar-nos os empregos ou só servem para os duríssimos trabalhos da construção civil e para limpar casas e escritórios de empresas. Ou defender que o racismo é um fenómeno universal, mas que os portugueses nunca foram racistas, que Portugal sempre foi um país de mestiçagem e convive bem com todas as raças.