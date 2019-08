Os prefácios são também documentos de auto-afirmação pessoal. Isto posto, os verdadeiros temas do nosso tempo, para Marcelo Rebelo de Sousa, são a educação, a família, o mundo rural, o culto do passado e a religião

Marcelo sempre foi um adepto do memorialismo, “mesmo informal ou sumário”, por entender “que é dever de todos – e em particular os protagonistas dos momentos cimeiros da nossa existência colectiva – deixarem registados factos e juízos ligados à sua experiência pessoal”

Para se perceber muito do que se passa na cabeça dos Presidentes da República eleitos depois do 25 de Abril é preciso ler os prefácios que escreveram. Marcelo assinou 111, Mário Soares 72, Sampaio 36, Ramalho Eanes 18 e Cavaco Silva 11

Aceitar o risco de um prefácio ser melhor do que o livro prefaciado significa que não se tem medo de se ser vítima do prefácio, de se ser contaminado, traído e inutilizado por ele

A palavra “retornado” tornou-se, durante muitos anos, um campo de batalha atravessado por ambiguidades e antíteses, um terreno de desavenças e mal-entendidos que lançaram no esquecimento as suas múltiplas dimensões e repercussões

A preocupação da esmagadora maioria dos retornados era a reintegração profissional, muito mais do que as indemnizações pelos bens perdidos no Ultramar. Ainda assim, uma minoria apresentou queixas-crime contra os responsáveis pela descolonização

01-05-2019

As boas políticas migratórias que os governos conduziram no passado para resolver o problema dos retornados talvez sirvam, no presente, para a elaboração de programas que poderão ser benéficos na resolução dos problemas dos imigrantes que aportam diariamente nas costas do Mediterrâneo